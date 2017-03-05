SBL季後賽 Live》宋宇軒手感超燙 富邦1分領先璞園

第三節

璞園換上吳岱豪，與戴維斯連手打出4：0攻勢逆轉，但裁判再度搶戲，2次疑似誤判都讓富邦得利，但林書緯連2次傳球失誤讓富邦遲遲無法收復失土。

林金榜與彭俊諺防守表現優異，2度預判對手傳球路線抄截得手，璞園打出一波小高潮，將領先分數拉開到6分。

第二節

歐布萊恩首節糟糕的防守讓顏行書總教練將他換下陣，首節狀況極佳的宋宇軒持續猛攻，但璞園在戴維斯制霸籃下的情況下仍緊咬富邦。

昨天沒有出場機會的楊興治此役表現活躍，上場後與宋宇軒聯手打出快攻，率領富邦將領先優勢擴大為全場最高的9分差，迫使璞園在不到5分鐘喊出暫停。

暫停過後璞園本土一哥林金榜連拿4分，富邦喊出暫停。將歐布萊恩換上場。

林金榜手感持續火燙，再於底角投進2分球，但蔡文誠回敬切入美技，雙方老將各自展現價值。

上半場終了前2分鐘，璞園簡浩、彭俊諺扮演奇兵，打出9：4攻勢扳平比數，富邦再度喊出暫停。

歐布萊恩回到場上後3次進攻都在禁區連拿7分，外加林書緯切入禁區拋投得手，但璞園也在戴維斯、簡浩的積極進攻下持續緊咬富邦。

上半場最後一波進攻富邦陳孝榮以失誤坐收，最後2.5秒璞園由彭俊諺執行最後一擊未果，裁判也未響哨，璞園以40：41暫時落後。

第一節

昨天慘敗的富邦今天與璞園進行第2場交手，開賽雙方勢均力敵，富邦蔡文誠得分依舊穩定輸出，開賽7分鐘包辦全隊11分的8分，暫以11：10微幅領先。

璞園暫停過後針對蔡文誠祭出防守，首度超越富邦的比數，但昨天砍下36分的林書緯即時跳出，命中底角三分球，展現依舊火燙的投籃手感。

雙方命中率不若昨天，終了前富邦宋宇軒2波犀利切入幫助球隊連拿5分超前，璞園進攻傳導當機，首節打完暫以15：19落後。