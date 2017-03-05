經典賽直擊》總結熱身賽 郭總：投手調整比預期好
2017/03/05 17:08
郭泰源（資料照）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天公辦熱身賽台灣隊3：5不敵韓職二軍警察廳隊，所有熱身賽賽程告一段落，準備迎接經典賽正式比賽，包括自辦和公辦熱身賽，台灣隊戰績6勝3敗1和。
對於國家隊集訓和熱身賽狀況，總教練郭泰源表示，投手調整比預期好一點，當然打擊不曉得，搞不好一局大量得分，打開了也不一定，覺得打者還是有一點綁手綁腳的。
經過長期集訓，團隊打擊陷入低潮，郭總認為，應該不是疲勞的問題，問題在於打者沒辦法打安打和長打，硬要去要求自己，其實放開來打，應該比較沒問題才對。
後天台灣隊首戰以色列，現階段的想法是什麼？郭總說，「想法就是贏球，想法倒不如去做吧！」
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