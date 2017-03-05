中職》站上投手丘 布魯斯只想把球送進捕手手套
2017/03/05 17:10
統一獅洋投布魯斯。（統一球團提供）
〔記者徐正揚／高雄報導〕今年繼續為統一獅效力的洋投布魯斯，今天對斗山熊先發2局挨2安無失分，他表示，首次在熱身賽登板的感覺還不錯，站上投手丘就只想著把球送進捕手手套。
布魯斯連續2局都被首位打者敲出安打，但都立刻拿下後續3個出局數，他指出，來台前做了很多意象訓練，經常在想什麼狀況下該如何面對打者，真的在比賽中站上投手丘，腦中只剩下1個單純的念頭，就是按照捕手要的位置，把球送進捕手手套。
布魯斯上季投170.1局，是9年職棒生涯單季新高（2008年在1A投161.1局），季後返美自主訓練的重點都放在體能，「我做了很多增強體力的訓練，包括游泳、騎腳踏車、重量訓練等，讓身體維持在很平衡的狀態。」他說。
布魯斯上季雖以172Ｋ勇奪年度三振王，被敲207安、23轟卻都是最多，他表示，中職去年是打者年，今年不論球隊、球員、球場、比賽用球幾乎都沒改變，就算場場都是硬仗，還是要去面對。
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