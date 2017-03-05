經典賽》古巴熱身賽打線熄火 遭西武獅完封
2017/03/05 17:12
托雷斯。（資料照，記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕2017世界棒球經典賽即將開打，前場熱身賽面對歐力士以3：3打成平手的古巴隊，今天在熱身賽對上西武獅隊，全場古巴隊遭到對方投手群封鎖，終場以0：5輸球。
西武隊全場擊出11支安打，打下5分，而先發投手野上亮磨主投3局送出4次三振，西武全場靠6名投手輪番上陣，壓制古巴隊攻勢。
古巴此役打線雖然揮出7支安打，但有4支安打擊中在四棒薩維卓（William Saavedra）；而古巴則動用十名投手上場，中繼的托雷斯（Yosvani Torres）0.1局被敲3安打失掉2分，1分自責，吞下敗戰。
馬蒂。（資料照，記者廖耀東攝）
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