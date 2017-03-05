經典賽》台灣隊被看衰 陳鏞基:球是圓的打了才知道

陳鏞基。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕這一屆經典賽台灣隊普遍被外界看衰，不過，台灣隊副隊長陳鏞基說，「人家看不起我們，無所謂，球是圓的，打了才知道。」

經典賽明天就要開打了，後天台灣隊首戰以色列，陳鏞基認為，希望全隊球員把信心拿出來，不管狀況怎麼樣，自己好壞都無所謂，上場就是要跟對方拚輸贏，態度和自信心比較重要。

這幾天台灣隊在高尺巨蛋練球和比賽，對於室內球場人工草皮適應狀況，陳鏞基表示，守內野第2場，感覺比較好了，滾地球彈跳和速度掌握愈來愈好，應該不是問題。

今天賽前左投黃勝雄臨時接獲親人過世消息，下午緊急搭機返台，預計明天回到球隊，陳鏞基說，其他球員都很難過，尤其是富邦球員和他家人有交情，現在就是把心專注在這3場比賽，「我聽到這消息，真的很遺憾，希望他能夠盡快走出來。」