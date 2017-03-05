高球》朴仁妃復出 HSBC女子錦標賽二度奪冠

朴仁妃奪冠。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國LPGA巡迴賽HSBC女子錦標賽今天落幕，前球后朴仁妃最後1回合飆出球場最低桿紀錄的64桿，以4回合總計269桿贏得冠軍。

這是朴仁妃生涯第18座LPGA賽事冠軍，，她曾在2015年贏得這場比賽，這也是去年年中她的拇指受傷休兵大半年之後，復出第2場就贏得勝利。這位前球后說：「我也沒想到能這麼快就贏得冠軍，上週在泰國還覺得有些生疏，這週我的擊球很順暢，製造了很多博蒂機會，絕大部分都推得進洞裡。」

最後1回合朴仁妃只花了27次推桿，她從第5洞起，10洞抓下8隻小鳥，快速把其他對手拋在腦後。她說：「打到比賽中段，我覺得不球在果嶺的什麼地方我都有辦法推進洞。」

原本領先的魏聖美，這回合開賽不久連抓兩隻小鳥，但是第5洞長洞失手吞下雙柏忌，她無緣爭冠，最後她以72桿完賽，總計274桿並列第4。另1位失望而回的是現任球后高寶璟，這回合她也是72桿完賽，總計276桿並列第9。

泰國好手艾莉雅以1桿之差的270桿獲得第2名，她和朴仁妃同組，一直無法追上這位前球后。南韓朴城炫則以272桿排名第3。台灣女將龔怡萍今天以72桿完賽，總計288桿並列51名。

朴仁妃。（歐新社）

朴仁妃。（歐新社）