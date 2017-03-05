日職》熱身賽初登板1局飆2K 廖任磊自認感覺佳

廖任磊。（圖片取自巨人隊的臉書）

〔記者林子翔／綜合報導〕讀賣巨人今天在熱身賽對上日本火腿，終場以0：3輸球。不過，台灣投手廖任磊在此役中繼1局無失分，沒有被敲安打，還投出2次三振，最快球速為149公里。賽後他表示，投球狀況感覺相當好。

《日刊體育》報導，廖任磊表示，此戰就照著捕手的要求去投，初次在巨蛋登板投球感覺還不錯，認為直球的速度還可再提升。不過，廖任磊此役1局投球雖然沒有被擊出安打，但投了19球，他說，回到二軍後將對投球的精準度做調整。

另外，巨人洋將「火球男」卡米內羅 （Arquimedes Caminero）今天也登板投球，他在1局投球中沒有被敲安打，送出2次三振；先發投手麥克拉斯（Miles Mikolas）5局失1分，中繼的山口鐵也1局失2分，而巨人軍全場僅出現2支安打，還吞下了8次三振之多，最後不敵火腿。