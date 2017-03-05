MLB》奎托開心回春訓 對經典賽語代保留

〔體育中心／綜合報導〕巨人強投奎托（Johnny Cueto）前陣子回多明尼加照顧父親，待病情好轉後，今天終於回到球隊加入完整的春訓，也表示很開心回到這，準備和隊友一起為新球季努力。

對於父親的病情，奎托透過翻譯表示：「他的腎臟有些問題，腦袋可能也有異狀，之前完全認不得別人，不過現在好多了。」

巨人總教練波契（Bruce Bochy）相當開心奎托的歸隊，在今天賽後也說：「他看起來狀況很好，只需再給他幾天適應春訓節奏。」

奎托的歸隊代表他將缺席經典賽首輪賽事，自己表示相當遺憾，若多明尼加打進準決賽是否為國出爭，他沒有給肯定答案，只說：「或許吧，有這個可能。」也表示現階段最重要的是融入隊友，並趕上大家的訓練。