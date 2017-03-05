中職》陳傑憲人氣急升 賽後被球迷包圍

陳傑憲（中）被球迷包圍。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕在2017年中職日職對抗賽第2場攻守俱佳的表現，讓陳傑憲的人氣急速竄升，今天下午打完對斗山熊的熱身賽，他必須靠獅隊工作人員的幫忙，才得以離開立德棒球場。

陳傑憲賽後一走出立德棒球場，久候多時的球迷立刻將他團團包圍，爭相索取「四爺」的簽名與合照，隊友們見狀紛紛笑說「你慢慢來啊，我們先走囉！」，幸好獅隊工作人員趕緊上前幫忙，他才得以脫身離開。

統一獅陳傑憲。（統一球團提供）

陳傑憲前天覺得腿部有點緊，連續2場都只打2打席，各敲1安，今天打滿7局才退場，雖然4打數0安打，他對內容仍很滿意，「其實擊球點都掌握得很好，有2球很可惜，剛好直接打向已經站定位的野手。」他說。

陳傑憲對經典賽日本隊4打數3安打1打點，守備還演出魚躍美技，他指出，去福岡前曾經懷疑自己是否有資格被選進中職聯隊，有機會上場其實已經非常開心，面對菅野智之、石川步都能敲出安打，更讓自己信心大增。

「從日本回來以後，想法確實不一樣了，覺得今年有機會是我第1個完整球季，我也真的很期待，希望把在日本好的感覺延續下去，交出滿意的成績。」他說。

統一獅陳傑憲。（統一球團提供）