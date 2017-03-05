經典賽》投手丘陌生感 壽星嘟嘟自評被打爆主因

潘威倫。（特派記者羅志朋攝）



〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天度過35歲生日的「嘟嘟」潘威倫，對警察廳熱身賽，中繼1局被敲5支安打失4分，投球內容並不理想，他說，「今天進入狀況太慢，第一次上投手丘有陌生感，投球的位置比較好打，經過這場比賽，明天練球會再做修正。」

台灣隊先發投手宋家豪投2局無失分退場，第3局嘟嘟接手中繼，原本他預定投兩局，不過只投1局就因用球數滿了退場，被敲5支安打，另有1保送，失4分。

嘟嘟表示，第一次站在高尺巨蛋投手丘有陌生感，每個投手丘厚度和軟硬度不同，在室內球場看捕手目標和打擊區感覺也不一樣，覺得不踏實，有點心急，一直想把球投進好球帶，打者就比較好攻擊，明天會上投手丘再熟悉調整一下，應該還OK，不足的地方再做修正就好了。

今天過35歲生日，嘟嘟說，希望這次在南韓的比賽，大家都能有好表現，能夠順利晉級第二輪，第一目標是打去日本（第二輪比賽場地），他感性地說，「很珍惜這次打經典賽，以後可能沒機會穿國家隊球衣了，享受和隊友一起打球、比賽的樂趣。」

潘威倫遇到失分危機，投手教練黃欽智（右一）上投手丘開會。（特派記者羅志朋攝）