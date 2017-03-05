中職》鳥取訓練有成 鄧志偉單場3安4打點
2017/03/05 18:25
統一獅鄧志偉（左）單場3安打4打點。（統一球團提供）
〔記者徐正揚／高雄報導〕統一獅今天在2017年港都盃跨聯盟交流賽以11：0輕取斗山熊，鄧志偉單場3安打4打點是關鍵之一，他今年的打擊思維很單純：瞄準右邊的全壘打標竿。
鄧志偉在4局上、6局上都敲安打，貢獻3分打點，是獅隊打完6局以5：0奠定勝基的關鍵，9局上獅隊猛攻10人次再灌4分，他又貢獻安打與打點，他表示，去年季後自費前往日本鳥取自主訓練，學到一些新的方法與技術，春訓期間持續訓練，感覺很不錯。
鄧志偉雖然吞下2Ｋ，單場3安全都打向右半邊，他指出，現階段的打擊以拉打為主，教練要他瞄準右邊的標竿，在2好球以前放手全力揮擊，2好球以後再隨機應變，「今年只有1個想法，不管結果如何，不要讓投手很輕鬆就結束我這1棒。」他說。
統一獅陳傑憲。（統一球團提供）
統一獅陳傑憲。（統一球團提供）
統一獅洋投布魯斯。（統一球團提供）
統一獅投手廖文揚。（統一球團提供）
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