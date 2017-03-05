經典賽》宋家豪2局好投 預定對荷蘭先發

先發投手宋家豪。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天公辦熱身賽，台灣隊雖以3:5不敵警察廳，不過先發投手宋家豪投2局用了20球，僅被敲1安無失分，最快球速145公里，表現精彩，雖然還未正式公布，不過宋家豪預定擔任3月8日對荷蘭之戰的先發投手。

宋家豪表示，原本今天預定投3局，但不知道什麼原因，投完兩局就突然換嘟嘟（潘威倫）賢拜。

對於今天自己的投球狀況，宋家豪說，投球感覺還不錯，不過投手丘有幾個地方要注意，土質比較硬，腳採得不是很穩，有點不太習慣，但這都還好，就正常去表現；至於8日是否對荷蘭先發?宋家豪說，「不知道，還沒被通知。」

今天宋家豪最快球速145公里，他說，「OK啦，就正常，還沒有那個張力，（正式比賽）球速應該還會再出來，明天練球就輕鬆丟球，把心情準備好，迎接正式比賽。」

先發投手宋家豪。（特派記者羅志朋攝）