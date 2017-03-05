HBL》飆30分助普門奪冠 羅培甄：劃下完美句點
2017/03/05 18:47
普門羅培甄。（記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕105學年度HBL女子組冠軍戰，普門高中以74：58擊敗永仁高中，奪下隊史第二冠。全場攻下30分的普門「面具后」羅培甄表示，很開心劃下完美句點。
普門高中去年在四強戰意外食物中毒，全隊虛弱無法應戰，最終只能以第四名坐收。此次普門高中不再讓憾事重演，順利登上105學年度的后冠。
羅培甄表示，很開心拿到冠軍，自認上半場打不好，因此下半場換她發揮。身為高三的羅培甄，今年也是她高中籃球的最後一年，她很開心能劃下完美句點。
105學年度女子組冠軍普門高中、亞軍永仁高中、季軍滬江高中、第四名則是南山高中。
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