SBL》彰化子弟林金榜發威 璞園逆襲聽牌

富邦二董蔡明興（中）前來督軍，球隊還是輸。（記者廖耀東攝）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕前役扳平系列賽的璞園今天趁勝追擊，終場以79：66，逆襲取得2：1聽牌優勢，下週二兩隊繼續於彰化體育館持續熱戰。

富邦、璞園兩隊命中率不如前役，首節互有領先，富邦帶著2分超前進入次節，最多握有9分領先，但璞園立即做出反擊，易籃前，雙方僅有1分差距。

璞園靠著在地人林金榜發威，全場貢獻16分，連兩場得分達雙位數，幫助橘軍在下半場拉開到雙位數分差，進攻節奏也逐漸回到他們手中，射手簡浩有19分進帳，包含讀秒階段，他飆進超大號三分球，延續高昂士氣，最後璞園拿下重要比賽勝利。

簡浩替補高效率拿19分。（記者廖耀東攝）

戴維斯今天打滿全場攻下22分。（記者廖耀東攝）