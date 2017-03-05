經典賽》高國輝打擊手感回溫 和上一場被撞到有關
2017/03/05 19:19
高國輝打擊手感回溫。（特派記者羅志朋攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天對警察廳熱身賽，高國輝敲出兩支二壘安打，單場3支2，表現不俗。
兩天前對警察廳熱身賽，守右外野的高國輝，為了接對方打者落地安打，不慎與中外野手林哲瑄相撞，高國輝被撞到左側腹部肋骨，當下一度感覺不能呼吸，隨即退場休息，所幸無大礙，今天依然擔任先發右外野手。
今天打擊有所發揮，高國輝表示，多少跟上一場左側腹部肋骨被撞到有關係，這一場揮棒沒那麼大力，輕鬆揮，感覺比較好，下一場希望繼續用這種感覺去比賽，只可惜他打得好但球隊沒贏球，有點可惜，希望正式比賽大家趕快把感覺抓回來。
熱身賽打擊狀況漸入佳境，高國輝認為，這一場好球帶感覺有更好一點，比較敢積極出棒，有接近正式比賽的感覺，有時打不好跟選球有關係，選球先做好，好球來可以更積極攻擊。
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