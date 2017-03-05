安麗盃》史上頭一遭！冠軍戰將上演「中國內戰」

安麗盃女子撞球，中國選手潘曉婷進入冠亞軍決賽。（記者張嘉明攝）

〔記者許明禮／台北報導〕世界排名36的中國「九球天后」潘曉婷，今天在2017年安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽四強賽，以9：6力克世界排名第3的同胞後輩劉莎莎，率先取得冠軍戰門票，這也是她繼2007年之後第二度殺進安麗盃決賽。

另一場四強賽，世界排名第4的中國女將陳思明，以9：7險勝兩屆冠軍「南韓小魔女」金佳映，繼2011年之後再度晉級決賽，那年她就是在決賽以兩局之差敗給金佳映，屈居亞軍，今年終於完成甜蜜復仇。

今年決賽將成為潘曉婷和陳思明的「中國內戰」，也是安麗盃史上頭一遭。

安麗盃女子撞球，中國選手陳思明進入冠亞軍決賽。（記者張嘉明攝）