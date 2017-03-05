HBL冠軍戰Live》高國豪狂轟38分新紀錄 松山喜奪第5冠

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 南山 11 9 19 23 62 松山 16 18 24 16 74

第四節

南山力挽狂瀾，對高國豪祭出全場包夾壓迫收到效果，松山的得分慢了下來，南山靠連續的籃板球爭搶逐漸收復失土，其中李家慷表現不俗，連進2球頗為關鍵，比賽剩最後5分鐘仍積極搶攻未絕望。

高國豪仍未停止得分腳步，刷新HBL單場最高得分紀錄，砍下38分，終場松山以74：62擊敗南山，收下隊史第5冠。

第三節

南山下半場在李家慷的三分球命中下一掃陰霾，但高國豪很快就回敬三分球，南山進攻雖然回溫，但防守上仍拿高國豪沒辦法，三分球頻頻得手，高國豪單節攻下10分，松山也在他的領軍下持續擴大領先優勢，以19分遙遙領先南山。

高國豪持續在南山的傷口上灑鹽，三節打完繼續率領松山以58：39分領先。

高國豪手感發燙，全場飆破38分。（記者林正堃攝）

第二節

南山進攻當機，季賽高居第一的得分火力施展不開，遭松山團隊防守壓制，陳宏哲持續扮演第2得分箭頭，拿下全隊最高的12分，松山領先優勢一下就來到14分。

進攻當機讓南山被迫在終了前喊出暫停，策劃最後一波進攻，半場結束前南山完成教練交待戰術，擋人後中距離投籃命中，終於結束得分乾旱期，但仍以20：34大幅落後。

第一節

高中籃球聯賽冠軍戰今天登場，南山與松山連2年交鋒，開賽松山就打出強悍防守一哥高國豪得分籃板一把抓，頻頻切入禁區製造隊友機會，自己拿下6分6籃板外，搭檔後衛陳宏哲也進帳5分，南山方面命中率普遍不佳，首節打完暫以11：16落後。