世大運》測試賽摘金 郭婞淳盼正賽留下金牌
2017/03/05 21:34
郭婞淳拿下金牌。（世大運執委會提供）
〔體育中心／綜合報導〕2017臺北世大運測試賽，今日在淡江大學舉行第二日賽程，去年摘下里約奧運銅牌的郭婞淳，參加63公斤級賽事順利摘金。4月她將前往土庫曼參加亞洲錦標賽，5月參加全大運，並以8月世大運摘金為目標，也期盼能打破自己的大會紀錄。
今天賽後郭婞淳表示她在奧運回國後，因活動較多無法有效訓練，但經過冬訓調整，年初已恢復大運動量訓練，她表示：「經過今天的比賽，接下來在技術、肌力等方面再調整訓練，對世大運的目標，有一定程度的信心。」
教練林敬能表示要成為一流運動員，這是她的必經之路，恢復正常訓練後，下月先參加亞錦賽，把這次的測試賽和五月的全大運當作訓練，也放眼明年的亞運和2020東京奧運。
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