SBL》台啤二年級生于煥亞 獲得年度進步獎
2017/03/05 20:39
于煥亞拿下最佳進步獎。（記者廖耀東攝）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕台啤後衛、二年級生于煥亞本季例行賽平均得分、命中率都優於菜鳥球季，今天在面對金酒比賽中場，獲頒年度進步獎。
于煥亞本季例行賽平均上場26分鐘，得分平均10.1分，投籃命中率達44.49%，菜鳥球季則是平均攻下5.6分，命中率稍不理想，僅29.17%，相較之下，進步幅度翻倍，獲得年度進步獎肯定。
拿下年度進步獎，于煥亞表示，要先感謝教練團給他上場時間，以及隊友的幫助，最後謝謝球迷朋友，不管輸球、贏球都支持我們。
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