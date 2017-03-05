HBL》史上第一人 高國豪奪第2座MVP
2017/03/05 21:14
高國豪風光拿下第2座MVP，成為HBL史上第一人。（記者林正堃攝）
〔記者林岳甫／台北報導〕號稱近年最強高中生的高國豪，今日在「雙山大戰」再度強攻本季新高38分，率領松山打敗南山，贏得隊史第5座總冠軍，毫無意外成為本屆總冠軍戰MVP，更是史上第一位能奪下2次MVP的球員。
高國豪高一就在冠軍戰用驚人表現，一口氣笑收MVP與新人王兩大獎，是自88學年度周士淵後，史上第二位寫下此紀錄的高中球員；他上屆無緣幫助綠色神盾完成二連霸，如今就用本季新高分，證明他的本事，率隊完成報仇，更穩穩收下MVP寶座，成為史無前例的強者，替自己的高中生涯畫下完美句點。
賽後高國豪表示，能對南山復仇只有一句話「爽」，他感謝教練以及隊友給他的幫助，大家一起度過高低起伏，除此之外也感謝母親連3年都進場為他加油，以及這3年來不斷支持他的球迷和松山高中的同學們。
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