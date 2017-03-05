經典賽》秋山翔吾9上建功 日本隊最後一場熱身賽贏球

秋山翔吾。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕日本隊今在大阪京瓷巨蛋進行經典賽前最後一場熱身賽調整，在9局上才打破平手僵局，5：3擊敗歐力士。不過，在台日對抗賽遭「大王」王柏融砲轟的則本昂大，原本表定登板，但日本隊此役動用8名投手，並沒有他。

第4屆經典賽明晚由A組南韓迎戰以色列，正式點燃戰火；分在B組的日本隊也是本屆奪冠熱門，後天首戰對古巴，但在兩場公辦熱身賽都打得有些掙扎，前天以2：4不敵阪神，今天則到9上才靠代打秋山翔吾的兩打點三壘安打贏球。

這也是日本隊對日職球隊熱身賽的首勝，除了前天輸阪神，2月25日也以0：2不敵軟銀。累計日本隊在經典賽前的5場熱身賽，以2勝3敗做收。

日本隊此役共動用8名投手，擔任先發的藤浪晉太郎1局下登板就先投保送，在野手失誤後，又連續被敲兩支安打，讓歐力士先得2分，藤浪首局就被敲2安，外加兩次保送，投完2局共用34球退場。

儘管日本隊在2局上就靠7棒鈴木誠也的三分砲逆轉，但歐力士4局下又得1分，雙方直到8局結束都未再得分。日本隊前8局只敲5安，唯一大聯盟打者青木宣親扛4打數0安打，但9局上平田良介先敲安，兩出局後，鈴木誠也獲保送，再由秋山翔吾擊出致勝安打。

只是則本昂大原本主動要求此役登板調整，因為他在2月28日對中職聯隊先發3局就被敲6安失3分，認為自己球都投太甜了，想再修正球路。不過最後則本並未登板，投手群最大亮點在6局登板的松井裕樹，以連3K結束半局。

至於日本隊的首戰對手古巴，今在熱身賽迎戰西武獅，則受到對方投手群封鎖，以0：5落敗。相較西武敲出11支安打，古巴則擊出7安，其中4棒薩維卓就包辦4安。