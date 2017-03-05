羽球》周天成德國賽雪恥 力克王子維封王

周天成。（歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕黃金大獎賽等級的德國公開賽男單冠軍戰上演「台灣內戰」，由第六種子周天成面對後輩王子維，小天以21：16、21：14直落二贏球，抱走冠軍與7000積分。

周天成此役前擁有國際賽對戰二連勝優勢，首局小天一度取得9：3領先，王子維一路苦追，將差距縮小到16：17，周天成技高一籌，逼出王子維頻頻發生失誤，率先以21：16拿下首局。

因來自同國家隊，兩人今天沒有指導教練督軍，一切要靠自己，次局兩人陷入拉鋸，周天成直到比賽後段13：12後，連下6分，順利收下比賽勝利，賽後他雙手指天，感謝上帝。

連兩年闖進決賽的周天成總算能一嚐冠軍滋味。

周天成。（歐新社）