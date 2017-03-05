SBL》台啤換洋將沒問題 橫掃金酒挺進四強

台啤率先取得三勝，挺進季後賽第二輪。（記者廖耀東攝）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕台啤季後賽首輪改登錄新洋將李恩，沒有太多適應問題，台啤今天以78：64擊敗金酒，系列賽以3：0橫掃對手，順利挺進四強。

李恩此役再度發揮籃板長處，全場貢獻14分、24籃板，幫助球隊守住勝利，此役中場獲頒年度進步獎的于煥亞也有20分，周伯勳則13分進帳，加上台啤團隊有效控制失誤，前役21次失誤，今天降到12次，也是贏球主因之一。

台啤晉級四強後，下一輪將面對戰績第二的裕隆，預計週六於板橋體育館開戰。

台啤周伯勳。（記者廖耀東攝）

台啤于煥亞拿下全隊最高分20分。（記者廖耀東攝）

台啤率先取得三勝，挺進季後賽第二輪。（記者廖耀東攝）