安麗盃》潘曉婷致命８號球失誤 陳思明首度封后

中國選手陳思明以11比8擊敗潘曉婷獲得安麗盃女子撞球賽冠軍，振臂高呼慶祝勝利。（記者張嘉明攝）

〔記者許明禮／台北報導〕世界排名第4的陳思明，今天在「中國內戰」中一路領先，以11:8擊敗「九球天后」潘曉婷，摘下2017年安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽冠軍，抱走3.4萬美元（約新台幣104萬），這也是她首度在安麗盃封后。

陳思明也是繼2007年的潘曉婷之後，第二位在安麗盃奪冠的中國球員。

潘曉婷和陳思明會師決賽，是安麗盃史上首度上演「中國內戰」，也是繼2010年南韓兩大球星金佳映、車由蘭的「金車大戰」之後，第二度由同一國家選手爭冠。

陳思明雖然以3:1開局，但潘曉婷隨即扳成3平，第7局，潘曉婷衝球違例，陳思明破發後連拿4局拉開比數，潘曉婷雖然一度追到8:10，但第19局出現致命8號球失誤，讓陳思明以3局之差初嚐冠軍滋味。

中國選手陳思明。（記者張嘉明攝）

中國選手陳思明。（記者張嘉明攝）

中國選手潘曉婷。（記者張嘉明攝）

中國選手潘曉婷。（記者張嘉明攝）