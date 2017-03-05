經典賽》遭轟逆轉砲 荷蘭熱身賽不敵尚武

荷蘭隊西蒙斯。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕2017世界棒球經典賽即將開打，前一場在公辦熱身賽大勝尚武的荷蘭，今天再次交手，荷蘭隊全隊雖然敲出10支安打，但攻勢沒有串連，終場以2：4輸球。

荷蘭隊此戰派出大聯盟級打線，第一棒天使西蒙斯（Andrelton Simmons）、第二棒手遊騎兵普洛法（Jurickson Profar）、第三棒紅襪柏格茲（Xander Bogaerts），第四棒日職養樂多重砲手巴倫汀（Wladimir Balentien），第五棒金鶯史構普（Jonathan Schoop）、第六棒葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）。

其中，普洛法單場3支3，西蒙斯也有兩支安打，荷蘭隊全場揮出10支安打，不過攻勢沒有串連，只打回2分。

荷蘭此役派出英特馬（Orlando Yntema）先發，他主投2局被敲3安打失掉1分，荷蘭隊在第五局換上沙巴朗（Juan Carlos Sulbaran）中繼，被對手轟出逆轉2分砲，最後荷蘭隊以2分之差輸球。

荷蘭隊普洛法。（特派記者陳志曲攝）

荷蘭隊柏格茲。（特派記者陳志曲攝）

荷蘭隊巴倫汀。（特派記者陳志曲攝）

荷蘭隊史構普。（特派記者陳志曲攝）

荷蘭隊葛瑞戈爾斯。（特派記者陳志曲攝）

荷蘭隊先發英特馬。（特派記者陳志曲攝）

荷蘭隊沙巴朗。（特派記者陳志曲攝）

韓國尚武隊在對上荷蘭的熱身賽中拿下勝利。（特派記者陳志曲攝）