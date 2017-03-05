HBL》松山剪下勝利籃網 105學年度獲獎球員一覽表

松山慶祝奪冠。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕HBL今天落幕，松山高中在當家球星高國豪的38分率領下以74：62擊敗衛冕軍南山高中，奪下隊史第5座冠軍，高國豪也風光拿下個人第2座大會MVP，成為HBL史上第一人，而松山總教練黃萬隆賽後也在球員的擁簇下剪下封王的勝利籃網留做紀念。

確定封王後，現場球迷拋下象徵松山的綠色彩帶，MVP高國豪也展現運動家風度特別向南山一哥李家慷致意，2人惺惺相惜互相鼓勵的畫面也被捕捉到，而大會最後進行頒獎典禮，男子組得分王由高國豪拿下，籃板王則是泰山高中的譚傑龍，助攻王則是能仁高中的谷毛維嘉。

HBL男子組個人獎項一覽表：

得分王：高國豪（22.6）

籃板王：譚傑龍（14）

助攻王：谷毛唯嘉（4.6）

抄截王：王偉丞（4.22）

阻攻王：吳沛嘉（2.2）

HBL女子組個人獎項一覽表：

得分王：曾凱羚（22.8）

籃板王：林蝶（18.3）

助攻王：柳佳琳（6）

抄截王：杜亭萱（5.4）

阻攻王：劉昕妤（3.9）

南山衛冕失利，拿下精神總錦標。（記者林正堃攝）

松山慶祝奪冠。（記者林正堃攝）

高國豪轟下38分拿下大會MVP。（記者林正堃攝）

松山慶祝奪冠。（記者林正堃攝）

松山教頭黃萬龍拿下帶隊第5座冠軍。（記者林正堃攝）

松山慶祝奪冠。（記者林正堃攝）

高國豪與李家慷惺惺相惜。（記者林正堃攝）