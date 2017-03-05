CBA》野獸魂不滅 林志傑與廣廈續約2年
2017/03/05 22:52
林志傑與廣廈續約2年。（資料照）
〔體育中心／綜合報導〕34歲的「台灣野獸」林志傑今年雖然只率領中國CBA廣廈隊打進季後賽第一輪，但仍獲球團續約的肯定，今天傳出廣廈已與野獸完成2年的續約，未來可能會在CBA退役。
林志傑今年6月將滿35歲，昨天他的妻子透露，野獸認為自己的籃球生涯快結束了，接下來將面臨在球隊中的角色轉型，讓許多台灣球迷感到不捨，而傳聞廣廈為感謝林志傑的貢獻，早就在季前與他達成續約，可能意味著林志傑將在廣廈隊退下職業生涯。
林志傑本季平均有13.2分、4.3籃板、2.9助攻的貢獻，成績雖然不若巔峰時期呼風喚雨，但仍是廣廈隊上不可或缺的靈魂人物。
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