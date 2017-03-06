經典賽直擊》壓制荷蘭華麗打線的關鍵 尚武教頭：攻擊內角

韓國尚武隊在對上荷蘭的熱身賽中拿下勝利。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕昨天（3月5日）熱身賽韓職二軍尚武以4:2擊敗荷蘭，賽後荷蘭板凳席一片寂靜，似乎不太能接受此戰果，尚武總教練朴治王說，「能挫荷蘭銳氣，感覺真好！」

和前一戰對荷蘭相較，昨役朴治王要求投手群改配球策略，關鍵密碼是「攻擊內角」。前一戰尚武投手內、外角球比例約為2:8，昨二度交手，比賽前半段內、外角球各佔一半比例，到了後半段內角球提升至7成，成功壓制荷蘭華麗大聯盟打線。

朴治王認為，荷蘭是經典賽A組最強球隊，但與上一戰相較，這一場比賽荷蘭投手群水準略差；昨荷蘭依序推出英特馬（Orlando Yntema）、海耶（Lars Huijer）、沙巴朗（Juan Carlos Sulbaran）、迪布拉克（Tom de Blok）、普羅格（Jim Ploeger）、范米爾（Loek van Mil），除了范米爾曾短暫效力雙城3A，其他5投都是荷蘭聯賽出身的選手。

朴治王說，「即使這些建議微不足道，但仍希望能給南韓一些幫助，希望國家隊也能透過這場熱身賽來分析應敵之道。」

荷蘭隊沙巴朗。（特派記者陳志曲攝）

荷蘭隊英特馬。（特派記者陳志曲攝）