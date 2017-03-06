MLB》陳偉殷再登板 先發2局未失分

陳偉殷。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕效力於馬林魚的旅美投手陳偉殷今天在與太空人的熱身賽中先發，主投2局沒被敲安打也未失分，終場兩隊戰成7：7平手。

1局上半，陳偉殷先讓前兩名打者敲出滾地球出局，接著再讓艾圖維（Jose Altuve）擊出飛球遭接殺，2局上半，再度演出三上三下，兩局共解決6名打者後退場。前兩局打完，兩隊皆未得分，第3局則由麥高文（Dustin McGowan）接替投球。

總計陳偉殷在熱身賽中，共先發兩場，投了3局僅被敲出1支安打，未失分。

鈴木一朗此役替補上陣，2打數沒有安打，但獲得1次保送，並且跑回1分。