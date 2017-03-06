NBA》浪花兄弟手感終於回溫 合砍60分力退尼克
2017/03/06 08:03
柯瑞。（法新社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕已經吞下二連敗的勇士今天作客紐約踢館尼克，雖然遭對手頑強抵抗，但在浪花兄弟谷底反彈合砍60分的帶領下，終場以112：105獲勝。
四巨頭之一的杜蘭特（Kevin Durant）因腿傷持續缺陣，這場比賽勇士仍打得不輕鬆，上半場結束以1分小幅落後尼克，加上波辛傑斯（Kristaps Porzingis）、羅斯（Derrick Rose）兩人輪流開火，分別拿下24、28分，幫助尼克緊咬比數，不過第3節勇士打出一波35：26攻勢穩住局面，終場以7分差贏球。
雖然比賽前一天，柯瑞（Stephen Curry）才因為牙齒問題向牙醫報到，但無大礙今天仍正常出賽，且前三戰冰冷的手感也逐漸解凍，此役三分球13投5中，共拿下31分8籃板6助攻，而「浪花弟」湯普森（Klay Thompson）今三分球9投4中，貢獻29分4籃板，回神的兩人合力拿下60分，也助隊終止連敗。
湯普森。（法新社）
波辛傑斯（右）賞湯普森火鍋。（歐新社）
羅斯今天砍下28分，可惜尼克仍不敵勇士。（歐新社）
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