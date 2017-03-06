MLB》田中將大3局狂飆4K 洋基熱身賽1分勝海盜

田中將大。（USA Today Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕洋基日籍投手田中將大今在熱身賽中登板迎戰海盜，主投3局被敲3支安打，但飆出4次三振沒有失分，終場洋基以3：2獲勝。

田中雖然連續三局都被對手敲出安打，不過都能成功解決打者，力保不失分，總計他今天主投3局被敲3支安打，但送出4次三振。

前三局打完兩隊都未得分，4局下半，洋基靠著對方投手暴投先馳得點，並在第7、8局各添得1分保險分，終場以1分差勝出。

此外，查普曼此役也中繼登板，沒被敲出安打，飆出1次三振未失分。