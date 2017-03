MLB》哈維挨轟 紅雀打擊戰勝大都會

Your browser does not support iframes.

〔記者石毓琪/綜合報導〕大都會「黑暗騎士」哈維(Matt Harvey)去年季中動刀,4勝10敗黯淡作收,今天春訓捲土重來,睽違8個月上投手丘卻不盡理想,先發1.2局挨轟失4分皆責失,大都會雖在打擊戰中繳出11分,最後仍以11:14不敵紅雀。

哈維去年7月動手術根治胸廓出口症候群球季報銷,8個月後首次登板實戰,開局連飆2K繳出三上三下,但第2局考驗重重,先是被紅雀第4棒佩洛塔(Jhonny Peralta)擊出二壘安打,隨即他投出觸身球,下一棒馬丁尼茲(Jose Martinez)掃出中左外野3分砲,紅雀逆轉超前,哈維雖飆出三振要到1出局,接著又被敲出2支安打,此役僅投1.2局,被敲4安失4分,防禦率高達21.60,平均球速則介在90-93英里(約144-150公里)。

「從我上次投球到現在已經8個月了,現在最重要的是讓我回到場上,並回到我先前的狀態,我必須去面對打者,而今天我邁出了第一步,我覺得感覺還不錯。」哈維表示。

哈維退場後,紅雀在3上和5上分別再進補3、4分,大幅落後的大都會在7下吉洛梅(Luis Guillorme)3分砲助陣下還以6分大局,不過紅雀技高一籌,全場18安豪取14分擊敗大都會。

