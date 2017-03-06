MLB》哈維挨轟 紅雀打擊戰勝大都會

Your browser does not support iframes.

〔記者石毓琪／綜合報導〕大都會「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）去年季中動刀，4勝10敗黯淡作收，今天春訓捲土重來，睽違8個月上投手丘卻不盡理想，先發1.2局挨轟失4分皆責失，大都會雖在打擊戰中繳出11分，最後仍以11：14不敵紅雀。

哈維去年7月動手術根治胸廓出口症候群球季報銷，8個月後首次登板實戰，開局連飆2K繳出三上三下，但第2局考驗重重，先是被紅雀第4棒佩洛塔（Jhonny Peralta）擊出二壘安打，隨即他投出觸身球，下一棒馬丁尼茲（Jose Martinez）掃出中左外野3分砲，紅雀逆轉超前，哈維雖飆出三振要到1出局，接著又被敲出2支安打，此役僅投1.2局，被敲4安失4分，防禦率高達21.60，平均球速則介在90-93英里（約144-150公里）。

「從我上次投球到現在已經8個月了，現在最重要的是讓我回到場上，並回到我先前的狀態，我必須去面對打者，而今天我邁出了第一步，我覺得感覺還不錯。」哈維表示。

哈維退場後，紅雀在3上和5上分別再進補3、4分，大幅落後的大都會在7下吉洛梅（Luis Guillorme）3分砲助陣下還以6分大局，不過紅雀技高一籌，全場18安豪取14分擊敗大都會。

哈維。（資料照，美聯社）