經典賽》今對決以色列 南韓教頭：他們比預期還強
2017/03/06 09:19
〔體育中心／綜合報導〕經典賽即將開打，由A組南韓對以色列之戰揭開序幕，南韓派出左投張元準領軍，以色列則由大聯盟124勝名投馬奇斯（Jason Marquis）掛帥先發，雙方教練戰前受訪互讚對手。
「南韓身手令人印象深刻，他們是支全面的球隊，投球、守備出色，打擊也很有力量。」以色列教頭溫斯坦（Jerry Weinstein）形容南韓是支難纏球隊，先發馬奇斯得延續資格賽的好表現。
「到頭來，我們對南韓隊有所瞭解，有很棒的情蒐資料協助擬定比賽策略，而我的工作就是付諸行動。」以色列教頭表示。南韓總教練金寅植則說：「我已瞭解到以色列比我們預期的還強，投打陣容都是，我認為他們很強。」
大聯盟記者則將南韓先發張元準與陳偉殷作比較，指出張元準得加強控球精準度與攻擊策略，因為打者具有優異手眼協調，就算100英哩（約160公里）火球也有辦法跟到，投球關鍵在於擾亂打者節奏與精準控球。
以色列先發馬奇斯。（取自網路）
南韓先發張元準。（資料照，記者林正堃攝）
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