MLB》林子偉敲長打賺2打點 紅襪大勝勇士

紅襪投手肯德瑞克（Kyle Kendrick）。（USA TODAY）

〔記者石毓琪／綜合報導〕效力紅襪的旅美小將林子偉在7上替補鎮守二壘，今天也有2打點進帳，紅襪靠著7下打進8分大局，11：1力挫勇士。

紅襪今由32歲右投肯德瑞克（Kyle Kendrick）先發，他主投4局壓制勇士打線無失分，紅襪在1下利用貝茲（Mookie Betts）高飛犧牲打先馳得點，5下貝茲二壘打再下一城，5局打完3：0領先。

7上，林子偉替補上場，並在7下站上打擊區，首打席獲得四壞球保送，還跑出春訓首次盜壘成功，紅襪掀起一輪猛攻，勇士投手Patrick Weigel沒能要到出局數，還被接連3支安打丟掉4分，接手的Lucas Sims在取得2出局後，林子偉單局第2次上場打擊，敲出右外野帶有2分打點二壘安打，助隊再進補2分，最後紅襪就以11：1輕取勇士。

延續前天安打，林子偉今天繳出1支1，總計春訓熱身賽4打數2安打，跑回3分。

林子偉。（資料照，記者黃志源攝）