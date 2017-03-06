網球》奪今年首冠 穆雷：有好的開始

穆雷（中）拿下今年首冠。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球王穆雷（Andy Murray）以頭號種子之姿挺進ATP500分賽事杜拜網球錦標賽（Dubai Duty Free Tennis Championships），與世界排名35的西班牙好手沃達斯科（Fernando Verdasco）爭冠，穆雷以6：3、6：2直落二擊敗對手，拿下今年首冠、杜拜網球錦標賽生涯第一金。

穆雷在首盤就被逼出三個破發點並失掉兩局發球局，但球王隨即回穩，拿下主導優勢。雖然對手沃達斯科也不惶多讓，整場發出4記愛司球、沒有任何雙發失誤，鏖戰73分鐘，仍不敵球王。

兩人生涯交手第14次，穆雷拿下第13次勝利，賽後他表示：「第一次拿下這賽事的冠軍感覺很棒，今年有好的開始了。」

穆雷（左）、沃達斯科（右）。（法新社）

沃達斯科（左）、穆雷（右）。（法新社）