網球》轟19記愛司球 奎利直落二擊敗蠻牛奪冠

〔體育中心／綜合報導〕ATP500分等級賽事墨西哥網賽落幕，決賽由世界排名第6的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）對決世界排名40的美國好手奎利（Sam Querrey），最後奎利以6：3、7：3擊敗納達爾拿下冠軍，繼去年2月在德雷海灘公開賽奪冠後的首度奪金。

奎利一路過關斬將，次輪打敗世界排名11的比利時好手高芬（David Goffin），8強再拍落世界排名第9的提姆（Dominic Thiem），4強遇上擊敗喬科維奇（Novak Djokovic）的澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）三盤激戰，仍以3：6、6：1、7：5拿下，戰力驚人。

決賽中奎利發出19記愛司球，一發得分率達81%，被逼出6個破發點皆保住；第2種子納達爾表現平平，僅發出1記愛司球，整場比賽由奎利取得領先優勢。奎利在賽後說道：「這絕對是我難忘的一場賽事，希望我的狀態能維持。」

奎利（左）、納達爾（右）。（歐新社）