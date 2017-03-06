NBA》柯爾執教有一套 「上吧兒子」喚醒柯瑞手感（影音）
2017/03/06 08:54
〔記者石毓琪／綜合報導〕大將杜蘭特受傷，勇士近期陷入2連敗低潮，今作客紐約尼克，主帥柯爾（Steve Kerr）在一次暫停中和柯瑞的一番談話曝光，一句「加油吧，兒子！（carry on my son）」鼓勵子弟兵，似乎也對戰局發揮奏效。
柯爾在2015-16球季獲選年度最佳教練，連續2年帶領勇士打進總冠軍賽，帶兵也有自己的一套風格，今天比賽中他和柯瑞的談話曝光，柯爾除了點出柯瑞的投籃次數和正負分值，告訴柯瑞這兩項雖然並非一定有密切關聯，「但你表現得很棒，當你在場上的時候，節奏是不一樣的」，最後以一句「加油吧，兒子！（carry on my son）」作結。
柯瑞今繳出31分、三分球13投5中，勇士在易籃後拉開比數，決勝節一路領先，112：105收下勝利。
柯爾（右）和子弟兵柯瑞。（資料照，法新社）
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