NBA》只用8個球季！神準柯瑞登三分球歷史排行第10
2017/03/06 08:42
柯瑞。（美聯社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕前三戰三分球手感冰冷的勇士一哥柯瑞（Stephen Curry），今天與尼克一戰總算回神，砍進5顆三分球，也讓他的生涯三分球命中數累積來到1833顆，排名也超越「關鍵先生」畢拉普斯（Chauncey Billups），登上歷史排行榜第10名。
今天賽前，柯瑞生涯三分球命中數已累計至1828顆，此役三分球13投5中，命中數攀升至1833顆，僅用了8個球季，就正式超越以1830顆排名第10的前活塞控衛畢拉普斯。
接下來，柯瑞將挑戰排名第9的爵士球星強森（Joe Johnson），他目前生涯累積1903顆（截至6日），但他仍是現役球員，命中數也持續向上累積中。
畢拉普斯。（資料照，今日美國）
相關新聞
- NBA》浪花兄弟手感終於回溫 合砍60分力退尼克
- NBA》豪奪18分 仍難補破網
- NBA》連兩天加班都贏球 馬刺連20年勇闖季後賽（影音）
- NBA》林書豪轟復出最高18分 籃網仍不敵拓荒者
- NBA》林書豪18分傷癒歸隊後新高 籃網不敵拓荒者
推薦新聞
-
NBA》超狂大三元球季！單季79次成聯盟史上第一2017/03/06 09:20
-
NBA》只用8個球季！神準柯瑞登三分球歷史排行第102017/03/06 08:42
-
MLB》林子偉敲長打賺2打點 紅襪大勝勇士2017/03/06 08:22
-
經典賽直擊》壓制荷蘭華麗打線的關鍵 尚武教頭：攻擊內角2017/03/06 06:32
-
經典賽今開打 南韓出戰以色列 賽事預告與轉播2017/03/06 06:29