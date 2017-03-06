NBA》只用8個球季！神準柯瑞登三分球歷史排行第10

柯瑞。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕前三戰三分球手感冰冷的勇士一哥柯瑞（Stephen Curry），今天與尼克一戰總算回神，砍進5顆三分球，也讓他的生涯三分球命中數累積來到1833顆，排名也超越「關鍵先生」畢拉普斯（Chauncey Billups），登上歷史排行榜第10名。

今天賽前，柯瑞生涯三分球命中數已累計至1828顆，此役三分球13投5中，命中數攀升至1833顆，僅用了8個球季，就正式超越以1830顆排名第10的前活塞控衛畢拉普斯。

接下來，柯瑞將挑戰排名第9的爵士球星強森（Joe Johnson），他目前生涯累積1903顆（截至6日），但他仍是現役球員，命中數也持續向上累積中。

畢拉普斯。（資料照，今日美國）