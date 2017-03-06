NBA》超狂大三元球季！單季79次成聯盟史上第一

魏斯布魯克。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕灰狼「西班牙金童」盧比歐（Ricky Rubio）昨在與馬刺一戰中，繳11分10助攻13籃板的成績，拿下本季全聯盟第79次大三元，也讓今年球季成為史上最多大三元的一季。

今年的NBA許多球員化身大三元製造機，尤其雷霆魏斯布魯克（Russell Westbrook）一人就貢獻30次，火箭哈登（James Harden）以15次排名第2，詹姆斯（LeBron James）則以7次排名第3。

本季至今全聯盟共累積79次大三元，也超越1988-1989年球季，該季共締造78次大三元，其中又以魔術強森（Magic Johnson）的17次最多。

本季至今共寫下79次大三元。（取自NBA TV推特）