中職》恰恰賣萌扮空少 問座位穿幫找空姐求救（影音）

彭政閔。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟球星「恰恰」彭政閔上週赴日參加台日對抗賽，首打席就從洋聯三振王則本昂大手中敲安，回台後還攜手新一代「四割男」王柏融拍廣告，而他在回台時登機扮空少的影片被啦啦隊成員貴貴張貼，憨厚模樣讓網友笑開懷，大呼恰恰「太可愛了」！

彭政閔擔任這次台日對抗賽中職聯隊隊長，回國時和老戰友、統一獅捕手高志綱扮起空少，兩人站在登機門歡迎搭乘，不過恰恰對於空少的工作內容不太熟悉，被問到座位問題，恰恰笑說「等一下問空姐」，「因為空少有點呆……有點傻，我們這次只負責你們的安全，幫你們顧門

。」一旁的高志綱則無奈討鏡頭「好歹也拍我一下嘛」！

影片一出，吸引不少球迷分享轉貼，直呼兩人「好可愛」，也有網友笑說「只負責安全是啥？確定嗎」「這哪一班啊？可以開放搶位嗎？」「這兩個空少很搶鏡」。

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