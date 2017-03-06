經典賽》報到前最後調整 國王3局飆5K很滿意

〔體育中心／綜合報導〕水手「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）把握春訓最後登板機會調整，今先發對運動家主投3局送出5K， 賽後直呼迫不及待，要在經典賽為祖國委內瑞拉拿下意義非凡的勝利。

「我很興奮，真的超興奮！2009年的參賽經驗很棒，可惜2013年沒法參加，所以我超期待這次。」赫南德茲說。上屆經典賽，他正與水手協商七年大約因而婉拒徵召。

赫南德茲表示自己渴望代表國家出賽，季後依照球團要求努力改善速球準度，今天先發時也持續修正進步，「我更有自信、也更冷靜了，我投了很多好球。」

國王今先發3局挨4安責失2分，送出5K。（法新社）

而談到政局動盪不安的祖國，赫南德茲有感而發表示：「鑒於現在正在發生的事，為委內瑞拉拿下勝利非常重要，這個勝利將會別具意義。」國王已準備啟程向國家隊報到，將於首戰對波多黎各銜命先發。

水手總教練瑟維斯（Scott Servaisn）則說，赫南德茲急欲重拾身手幫助球隊，因此目前處境變得更有挑戰。儘管赫南德茲對經典賽躍躍欲試，但經典賽之於水手，就是看著他上去丟60到65球，然後健康回來，「接著有一整個球季要打，我們會非常需要他。」

國王誓言為委內瑞拉拿下勝利。（資料照，美聯社）