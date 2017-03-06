MLB》春訓打擊率不到兩成 馬查多：經典賽等著瞧

〔體育中心／綜合報導〕經典賽開打在即，儘管春訓帳面成績不盡理想，但金鶯三壘手馬查多（Manny Machado）已蓄勢待發準備大顯身手，要球迷拭目以待。

「這個春天趣味十足，準備打經典賽感覺很棒，能代表多明尼加、代表金鶯出賽讓我興奮不已。」馬查多說。春訓7戰他皆鎮守游擊，然而打擊18支3有一發陽春砲，打擊率僅1成67。

馬查多大方承認自己不確定是否準備就續，一切順其自然，「我不知道，等著看吧。我知道的就是，我在季後已竭盡所能把自己調整好、迎接春訓。」他表示很開心能出場比賽、有實戰打擊機會，至於經典賽表現請拭目以待。

「球場燈亮起來時就完全不一樣了，所以，星期四等著瞧吧，看我們到底準備好了沒囉！」馬查多說。多明尼加將在美國時間3月9日晚上6點首戰對上加拿大。

馬查多迫不及待要打經典賽。（資料照，法新社）