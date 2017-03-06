日職》大谷翔平滑壘禁令解除 最快週六可望出賽

大谷翔平跑壘練習。（取自報知體育）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「二刀流」大谷翔平因腳傷退出經典賽，近日傳出好消息，不但滑壘禁令解除，今天起赴千葉鎌谷市二軍調整，最快11日週六對樂天的比賽就能出賽。

大谷翔平滑壘禁令解除，在昨天完成打擊和跑壘練習，順利的話他預計在3月11日教育聯盟對樂天本季首次實戰出賽，結束練習後，大谷也前進鎌谷市的二軍設施，栗山監督也早早決定好他的訓練菜單。

大谷翔平因右腳傷勢影響投球，後來決定全面退出日本隊，無緣參加生涯第一次的經典賽，留在母隊的他也有專屬的特別菜單。若一切按照計畫，大谷也有望在14日與一軍會合，但何時能開始投球練習仍沒有確切時間表。