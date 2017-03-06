日職》大谷翔平滑壘禁令解除 最快週六可望出賽
2017/03/06 10:11
大谷翔平跑壘練習。（取自報知體育）
〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「二刀流」大谷翔平因腳傷退出經典賽，近日傳出好消息，不但滑壘禁令解除，今天起赴千葉鎌谷市二軍調整，最快11日週六對樂天的比賽就能出賽。
大谷翔平滑壘禁令解除，在昨天完成打擊和跑壘練習，順利的話他預計在3月11日教育聯盟對樂天本季首次實戰出賽，結束練習後，大谷也前進鎌谷市的二軍設施，栗山監督也早早決定好他的訓練菜單。
大谷翔平因右腳傷勢影響投球，後來決定全面退出日本隊，無緣參加生涯第一次的經典賽，留在母隊的他也有專屬的特別菜單。若一切按照計畫，大谷也有望在14日與一軍會合，但何時能開始投球練習仍沒有確切時間表。
相關新聞
- 日職》櫻花妹票選十大帥哥 2名巨人球星上榜
- 沒有大谷的缺憾 菅野補起來了
- MLB》比大谷還瘋！17歲天才初登場轟滿貫飆7K（影音）
- 大谷走定了 入札金拿來蓋球場
- 日職》日本火腿監督斷言 大谷球季後一定去大聯盟
推薦新聞
-
網球》轟19記愛司球 奎利直落二擊敗蠻牛奪冠2017/03/06 10:39
-
日職》大谷翔平滑壘禁令解除 最快週六可望出賽2017/03/06 10:11
-
NBA》超狂大三元球季！單季79次成聯盟史上第一2017/03/06 09:20
-
經典賽》今對決以色列 南韓教頭：他們比預期還強2017/03/06 09:19
-
NBA》只用8個球季！神準柯瑞登三分球歷史排行第102017/03/06 08:42