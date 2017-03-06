NBA》尤利斯關鍵三分球 太陽109：106氣走塞爾提克

〔體育中心／綜合報導〕今天太陽主場迎戰塞爾提克，太陽尤利斯（Tyler Ulis）及塞爾提克「矮腳虎」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）一同演出一場精彩的小個子大對決，最後太陽以109：106拿下三連勝。

兩人第二節先上演史上最矮跳球，第四節最後四秒布雷德索（Eric Bledsoe）一記反手上籃將比數追平，I.湯瑪斯接到克勞德（Jae Crowder）傳球後失誤，尤利斯抓緊機會在關鍵時刻投出一記三分彈助太陽隊贏得比賽。布雷德索共砍下28分、6籃板，尤利斯也拿下20分、5助攻。

I.湯瑪斯拚了35分、5助攻，仍在最後失誤，他在賽後說道：「克勞德有機會將球盡快地頂出界外，但可能他在看著記分板上是否還有暫停而分心了，或是他當時正盤算著其他事情。」

尤利斯（左）。（歐新社）

矮湯（左）猛得35分。（USA Today Sports）