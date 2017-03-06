MLB》2局無失分 陳偉殷自評：狀況不錯
2017/03/06 10:05
陳偉殷。（資料照，法新社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕馬林魚旅美投手陳偉殷今天在熱身賽先發戰太空人，主投2局讓對手三上三下，無失分也未被敲任何安打，防禦率是完美的0，賽後他自評，在休季期間有加強體能，狀況調整的很好。
陳偉殷今面對太空人，主投兩局沒被敲安打也未失分，上一場遇上大都會，則投1局被敲1安，同樣無失分，賽後談起自己的狀況，陳偉殷說：「今年休季期間，我在體能的部分花了很多心力，目前覺得狀況很好。」
至於在曲球的部分，陳偉殷今年也做了些修正，「但我還沒完全能夠掌控它，還在努力當中，先把球路盡量壓低。」
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