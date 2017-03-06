NBA》尼克上半場靜音 格林怒斥「不尊重」

格林。（法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕勇士在「浪花兄弟」合砍60分踢館尼克止敗，賽後格林（Draymond Green）對比賽內容卻不盡滿意，因為從熱身到上半場結束過程中完全沒有音樂，他毫不留情痛批「太荒謬！這樣很不尊重」。

尼克今一反常態，在大螢幕沒有宣傳影片，取而代之的是一則訊息，告知球迷上半場比賽將以最純粹的方式，也就是只聆聽比賽的聲音，沒有其他音樂和活動陪襯，但對於這樣的改變，作客的勇士球星格林相當不買帳，「球員都很習慣比賽的方式，任意改變比賽流程，我認為非常不尊重大家。這是比賽的傳統，少了（音樂）這部分豈不是向後退嗎？」

不只格林對尼克的「改變」感到反感，其他勇士成員也覺得很奇怪，柯瑞開玩笑說「讓我們自己製造節奏吧！」主帥柯爾（Steve Kerr）則認同格林看法，「我們已經習慣每場NBA比賽流程，甚至不會特別去想有沒有音樂，直到今天它不存在，安靜到感覺像在教堂，雖然今天是禮拜天，能理解他們為什麼這麼做，但我還是喜歡下半場有音樂，這樣才正常嘛。」

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