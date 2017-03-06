經典賽》台灣隊拚晉級 中市府號召球迷集氣加油

台中市政府號召球迷共同為台灣隊加油。（台中市政府新聞局提供）

〔記者張菁雅／台中報導〕2017年世界棒球經典賽即日起至22日於南韓首爾展開，為讓球迷不用出國也能為台灣隊加油，台中市政府將於台灣大道市政大樓府前廣場，透過超大螢幕，同步轉播台灣隊所屬A組首輪的3場比賽，號召球迷共同為台灣隊集氣。

市府新聞局表示，邁入第4屆的世界棒球經典賽，A組首輪今日於南韓首爾高尺天空巨蛋球場開打，台灣隊首日無賽事，將於明日開始一連3天陸續出戰以色列、荷蘭、南韓。

新聞局表示，擔任台中市棒球委員會主委的立委張廖萬堅日前向市長林佳龍建議，希望能讓球迷有集體看球及幫台灣隊加油的機會，林佳龍隨後指示新聞局辦理轉播工作，將透過台灣大道市政大樓府前廣場超大螢幕，同步轉播台灣隊首輪3場比賽。

台灣隊出賽時間（台灣時間）分別為7日上午11點「以色列vs.台灣」、8日下午5點30分「台灣vs.荷蘭」、9日下午5點30分「南韓vs.台灣」。

新聞局提醒球迷，請儘量利用大眾運輸工具前往，可搭乘優化公車於「市政府站」下車，也可騎iBike至市府鄰近周邊自行車位停放。