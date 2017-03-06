WGC墨西哥錦標賽》球王D.強森今以1桿之差封王 近期連捧2冠

D.強森。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕世界球王D.強森今天以4回合總計270桿，1桿之差，贏得WGC墨西哥錦標賽冠軍。

這是D.強森繼2月中旬的Genesis公開賽之後，連續兩場參賽都順利封王。今天最後決戰D.強森打了兩洞就並列領先，前11洞抓下4隻小鳥，一度超前4桿。

但是他在第12洞果嶺3推桿，第13洞開球下沙坑，連著吞下柏忌，此時，西班牙的朗姆先在第11洞推進14呎老鷹，接著第14和15洞都打下博蒂，反而超前D.強森。

朗姆也未能保住優勢，第16和17洞連著兩個3推桿柏忌，讓他痛失冠軍，最後他以272桿並列第3。

D.強森靠著第15洞的博蒂重新站上領先，最後3洞穩穩保Par，包括第18洞從球道沙坑攻上果嶺，兩推進洞。他以68桿完賽，1桿險勝英格蘭的佛利特伍德，拿下生涯第14座美巡賽冠軍，這也是他第4度在WGC系列賽事封王。

佛利特伍德靠著最後一洞40呎長推抓鳥，衝上第2名。雖與冠軍無緣，但WGC系列賽事積分較多，讓他的世界排名上升到35名，確定取得4月份美國名人賽資格。

原本領先的J.湯瑪斯，這回合起伏較大，他在第7洞開球下水吞了雙柏忌，第8洞又打進沙坑再損1桿，他以273桿並列第5名，無法贏得本季第4勝。

D.強森近期連拿兩冠。（USA Today Sports）