NBA》不吃大三元這套 小牛老闆庫班：魏少不會是MVP
2017/03/06 11:33
魏斯布魯克。（美聯社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕雷霆一哥魏斯布魯克（Russell Westbrook）帶著連4場轟破40分的氣勢踢館達拉斯小牛，儘管有望達成1962年「大O」羅柏森（Oscar Robertson）單季平均大三元紀錄，但看在小牛老闆庫班（Mark Cuban）眼中，魏少卻不是年度MVP的人選。
魏斯布魯克以場均31.7分暫居得分王，10.1助攻排行第三，10.7籃板則排在12名，但魏少的成績和雷霆戰績不成正比，是庫班認為魏少無法成為超級巨星，甚至MVP候選人的主因。
「我的標準沒有改變。魏斯布魯克的成績很驚人，他有無窮的精力，也從不放慢腳步，他是個了不起的運動員，也是聯盟最有爆發力的球員。」不過談及年度MVP，庫班直指哈登（James Harden）和詹姆斯（LeBron James），魏少「不是人選」。
早在魏斯布魯克本季連7場大三元，庫班就曾表示他對超級球星的定義，是要能在關鍵時刻得分，幫助球隊贏球，當時他也曾說過，魏斯布魯克還不是超級球星。
小牛老闆庫班。（資料照，法新社）
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