NBA》不投三分 柯瑞熱身先大秀360度灌籃！（影音）
2017/03/06 11:11
〔體育中心／綜合報導〕勇士今天以112：105擊敗尼克，今天繳出31分的柯瑞（Stephen Curry）在賽前熱身就先用空中360度轉身灌籃讓球迷過過癮。
此役柯瑞繳出31分8籃板，三分球13投5中，生涯累積三分球命中數來到1833顆，也正式超越畢拉普斯（Chauncey Billups），登上歷史排行榜第10名。
賽前熱身時，平常鮮少灌籃的柯瑞也露一手讓球迷過癮，他拿到球後，上演360度轉身灌籃，驚艷全場。
柯瑞。（法新社）
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